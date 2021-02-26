«الصحة»: 5,933,299 جرعة من لقاح كورونا قدمت حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الجمعة، تقديم 87,263 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,933,299 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 59.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.