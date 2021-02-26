محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات «طواف الإمارات للدراجات»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اليوم جانبا من منافسات «طواف الإمارات للدراجات الهوائية» في نسخته الثالثة والذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على مدى سبعة أيام بمشاركة 140 دراجا يمثلون عشرين فريقا من عدد من دول العالم بما فيها دولة الإمارات.

وقد تابع سموه، يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، السباق عند نقطة انطلاقه من دوار بوكدره وحتى برج خليفة وصولا إلى نخلة جميرا في دبي.

وقد حيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدراجين الذين أمضوا ستة أيام في المنافسات على أن يختم السباق غدا في العاصمة أبوظبي متمنياً لهم سموه النجاح والفوز الذي يسعى إليه الجميع.

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة الواسعة للشباب الوطني إلى جانب الفرق الأجنبية في هذه الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، واعتبر سموه رياضة وركوب الدراجات الهوائية من أصعب الرياضات وأقساها لأنها تتطلب لياقة بدنية عالية وصبرا وطول نفس ومثابرة حتى يستطيع الدراج الدخول والمشاركة في مثل هذه البطولات العالمية.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة لهذا الحدث على أرض الإمارات والذي طاف معظم إمارات ومناطق الدولة ما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها دولتنا الحبيبة في الأوساط الرياضية الدولية والثقة الغالية التي تحظى بها عند مختلف الجهات والمنظمات الدولية المختلفة.

محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات «طواف الإمارات للدراجات»

واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة النسخة الثالثة من هذا السباق العالمي شهادة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لشباب الوطن بأنهم قادرون على تنظيم وإدارة هذه الفعالية بكفاءة عالية وأن لهم باعا طويلا في تنظيم مثل هذه البطولات والمنافسات والفعاليات الدولية على أرض دولتنا الحبيبة.

رافق سموه في متابعة فعاليات البطولة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.