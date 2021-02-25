وزير خارجية شمال مقدونيا: الاستثمارات الإماراتية غرب البلقان عززت النمو بالمنطقة

أبوظبي (وام)

أكد معالي بوجار عثماني وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا، أن استثمارات دولة الإمارات في منطقة غرب البلقان والتي تقدر بنحو بضعة مليارات يورو أحدثت تأثيراً إيجابياً، وعززت النمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال إن هذه الاستثمارات إضافة إلى مساهمتها في مهمة منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ودورها الإيجابي من خلال جهودها الإنسانية والتنموية تُعد محل تقدير كبير.

وأوضح عثماني، وهو أول وزير خارجية لجمهورية شمال مقدونيا يزور الدولة في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن هناك خريطة طريق لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وخلال زيارته للدولة، التقى عثماني مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث وقعا مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين واتفاقية لحماية الاستثمارات الثنائية.

وأكد أن الاتفاقيتين سوف تساهمان في تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاعي الاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر شريكاً رئيسياً لجمهورية شمال مقدونيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن بلاده تهتم بشكل كبير بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات.

وأوضح أنه على الرغم من أن منطقتي جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط متباعدتين جغرافيا، إلا أنهما مترابطتان من الناحية الجيواستراتيجية، بالإضافة إلى أنهما تتشاركان الاهتمامات والتأثير السياسي، مؤكداً أن الاتفاقية الإبراهيمية التي وقعت العام الماضي بين الإمارات وإسرائيل أسست مرحلة جديدة في المنطقة.

ولفت عثماني إلى أن جمهورية شمال مقدونيا افتتحت سفارتها في أبوظبي عام 2014، والتي تعتبر المركز الدبلوماسي الإقليمي للدولة، إذ يتولى سفيرها منصب السفير غير المقيم للمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت، وسيتم ضم دول أخرى في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن بلاده قررت إعفاء مواطني الإمارات من حملة أنواع الجوازات كافة من الحصول على تأشيرة دخول، وبهذا تكون الإمارات هي الدولة الثانية من منطقة الشرق الأوسط التي تحصل على هذه الميزة.. وأعرب عن أمله بأن تتخذ الإمارات قراراً مشابهاً بافتتاح سفارة لها في إسكوبية عاصمة جمهورية شمال مقدونيا، وتغطي عدة دول في منطقة غرب البلقان. وكشف وزير خارجية شمال مقدونيا أن نحو 998 مواطناً شمال مقدوني، بما في ذلك 70 طالباً يقيمون في الإمارات، بحسب التقديرات الأولية، أغلبهم من رجال الأعمال والأساتذة الجامعيين والمهندسين والأطباء وخبراء في الاتصالات والمعلومات والأمن.

وفي حديثه عن التعاون في مجال الدفاع، قال عثماني: تدرك جمهورية شمال مقدونيا، كونها عضواً في منظمة «الناتو»، أن دولة الإمارات تمثل أحد الشركاء الفاعلين للمنظمة، كما أننا نتمتع بعلاقات شراكة مع غالبية الدول الأعضاء في المنظمة أيضاً.

وأشار إلى الرغبة المتبادلة بين الدولتين الصديقتين في تعزيز علاقات التعاون في المجال الدفاعي، في إطار قرار منظمة «الناتو» ودولة الإمارات تعزيز التعاون للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة، لا سيما في مجال عمليات ومهام منظمة «الناتو» ومكافحة الإرهاب والقرصنة وفي مجالات الأمن السيبراني وأمن الطاقة.

وقال إن بإمكان بلاده أن تكون حلقة الوصل بين الشركات الإماراتية والسوق الأوروبية التي تضم نحو 650 مليون فرد من 41 دولة، مشيراً إلى أن بلاده قد وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع الدول الأوروبية وأوكرانيا وتركيا.