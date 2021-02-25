ميثاء بنت أحمد آل نهيان: توجيهات القيادة أضاءت طريق الشباب نحو الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، مساء أمس الأول، المبتكر الإماراتي محمد الدرمكي، في لقاء عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، حيث نظمته بالتزامن مع «أسبوع الإمارات تبتكر 2021»، تحت عنوان: «الابتكارات الاستشرافية بعيون إماراتية».

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة: «قيادتنا الرشيدة تخطو خطوات متسارعة، تستهدف العبور إلى مستقبل مزدهر عبر الرؤية الحكيمة لقيادتنا التي آمنت بأن عقول الشباب تمثل قاطرة الإبداع والابتكار والتطور الحضاري، ولتحقيق هذه الغايات هيأت البيئات المحفزة للمبتكرين، وشجعت مختلف قطاعات الدولة على إطلاق العنان للأفكار والمشروعات الإبداعية.

وأضافت: بفضل الرؤى الواضحة لقيادتنا الرشيدة وفكرها المستنير الذي ركز على الاستثمار في عقول أبنائنا، تحول الابتكار في الإمارات إلى ثقافة وأسلوب للعمل، وميزة أساسية لمختلف قطاعات الأعمال، بما ساهم في فتح آفاق جديدة عززت مقومات وقدرات الدولة. وأكدت الشيخة ميثاء آل نهيان، حرص المؤسسة على تنظيم لقاءات مع النماذج الناجحة في مجتمع الإمارات، بما يسهم في تنمية الوعي الثقافي والمجتمعي، ويدفع أبناء الإمارات لبذل المزيد من الجهد لترسيخ مكانة الإمارات عالمياً، وقالت: تجارب المبتكرين تشكل نبراساً يضيء شعلة الابتكار للشباب الإماراتي، ويحفزهم ويسرع خطاهم نحو الإبداع.