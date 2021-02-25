محمد بن زايد: دوام الصحة لمحمد بن سلمان

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته بدوام الصحة والعافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «نحمد الله تعالى على سلامة أخي العزيز الأمير محمد بن سلمان، بعد إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح.. ونسأله عز وجل أن يديم عليه تمام الصحة والعافية».