محمد بن راشد ومحمد بن زايد: علاقتنا تاريخية وحب الشعب الكويتي محفور في قلوبنا

أبوظبي (الاتحاد)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهنئة لأهل الكويت بالعيد الوطني الـ60.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «نبارك لأهلنا في الكويت العيد الوطني الـ60.. نبارك لأمير الكويت الشيخ نواف الصباح العز والاستقرار والرخاء الذي تعيشه بلاده الحبيبة. 60 معلماً إماراتياً أضاء بهذه المناسبة.. وستبقى إضاءات الكويت جزءاً من وطننا.. وسيبقى حب أهلها محفوراً في قلوبنا.. حفظ الله الكويت».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ60.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما.. تمنياتي أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة».