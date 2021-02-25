الشيخة فاطمة تهنئ شريفة الجاسم باليوم الوطني الكويتي

أبوظبي (الاتحاد)

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، برقية تهنئة إلى حرم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سمو الشيخة شريفة سليمان الجاسم، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير دولة الكويت الشقيقة.

وأعربت سموها عن أطيب التهاني لسمو الشيخة شريفة سليمان الجاسم ولسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافية، مشيدة سموها بالعلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، والتي تستمد أسسها من الأخوة والصداقة التي وضع إرثها كل من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، «رحمهما الله»، لتستمر أواصر التعاون والترابط، بفضل الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة للبلدين نحو آفاق جديدة من التميز والازدهار في العلاقات الثنائية، بما يلبي تطلعات شعبي البلدين.

وقالت سموها: «إن ما تشهده العلاقات الإماراتية الكويتية من تطور مهم في المجالات كافة، وسعيهما الدائم لتنويع مجالات التعاون، زاد من متانة وقوة الروابط في علاقة البلدين، تحقيقاً للاستفادة المشتركة، والارتقاء على المستويات، كافة ليمثلا معاً نموذجاً مميزاً جديراً بالاحتذاء».

وأضافت سموها: «تترجم تلك المناسبة الكريمة مسيرة دولة الكويت الشقيقة التي امتدت عبر عقود مضت مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات، لتسير بخطى سريعة نحو النهضة الشاملة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق مستوى متقدم من التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات، بما يلبي تطلعات أبناء وبنات دولة الكويت الكرام.

ونسأل الله عز وجل أن يمنّ على دولة الكويت بمزيد من العزّ والتطوّر والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».