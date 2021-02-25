حمدان بن زايد: مكانة خاصة في القلوب للكويت وأهلها

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن للكويت وأهلها مكانة خاصة في قلوبنا، وأن علاقات أخوية، وروابط مشتركة، تجمعنا منذ القدم.

وبارك سموه للكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الكويت الأمن والأمان والرخاء، والمزيد من الإنجازات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت.

ودوّن سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «بمشاعر المحبة والأخوة نبارك للكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، للكويت وأهلها مكانة خاصة في القلوب وتجمعنا علاقات أخوية وروابط مشتركة منذ القدم، ندعو الله أن يديم على الكويت الأمن والأمان والرخاء والمزيد من الإنجازات في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح..».