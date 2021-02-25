ولي عهد رأس الخيمة يزور «آيدكس»

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2021 الذي اختتم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وتجول سموه في عدد من الأجنحة الوطنية والعربية والعالمية، والتقى بعدد من ممثلي الأجنحة المشاركة من أهم الدول المصنعة، حيث اطلع على ما تقدمه هذه الأجنحة من معروضات تظهر الصناعات العسكرية المتطورة والتقنيات والحلول الذكية، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية، كما استمع سموه من مسؤولي هذه الأجنحة إلى شرح مفصل عما يتم عرضه من هذه الصناعات المتطورة.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أهمية معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2021، الحدث العالمي الذي يعكس تميز وقدرة دولة الإمارات في تنظيم وإدارة الفعاليات الدولية رغم الظروف والتحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد- 19.

وثمن سموه ما يتميز به آيدكس من عرض لأحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية التي تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وخدمة السلام العالمي.