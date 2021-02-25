1800 متطوع من «واجب» يشاركون في آيدكس 2021

أبوظبي (الاتحاد)

شارك 1800 متطوع من جمعية واجب التطوعية، وفريق فزعة التطوعي، في معرض «آيدكس»2021 الذي اختتم فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس.

وقدّم المتطوعون عدداً من الأدوار والخدمات الميدانية المهمة في المعرض الدولي، منها المساهمة في دعم عمليات التنظيم والاستقبال، وتسجيل دخول العارضين والمشاركين والحضور، بما يساهم في انسيابية الحركة، وتقديم خدمات المساعدة الهاتفية عبر مركز الاتصال الموحّد، إلى جانب المساعدة في إجراء المسحة المخبرية لمرضى «كورونا»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، الرئيس الفخري لفريق فزعة التطوعي، أهمية مشاركة المتطوعين في المعارض الدولية التي تتطلّب خبرة ومهارة احترافية في العمل التطوعي، وتنفيذ كل ما يلزم لإنجاح مثل هذه الأحداث العالمية التي تكفّلت دولة الإمارات العربية المتحدة في إقامتها دورياً، وتشهد إقبالاً كبيراً من الحضور داخل الوطن وخارجه.

وأشار إلى ما يتمتع به المتطوعون من قدرة ومرونة عالية في الإقبال على تنظيم الفعاليات الدولية، وإرساء قيم ومفهوم العمل التطوعي، بما يجسّد قيم التلاحم والعطاء الأصيل في المجتمع الإماراتي المتكاتف والواعي والمُدرك لأوجه التفاني والإخلاص، ويعكس الصورة المثالية لحب الخير والحس الإنساني والشراكة الإيجابية في دعم الفعاليات الوطنية، وضمان نشر ثقافة التطوع، والفرحة بمساعدة الآخرين.

وعبّر عن شكره وتقديره للمتطوعين على دورهم المُعزز في إنجاح معرض «آيدكس 2021»، وتحقيق أهدافه، وحرصهم على إقامة منصات تطوعية وتواجدهم الميداني بطريقة فعالة وبكفاءة عالية، ما أثمر عن نجاح هذا الحدث العالمي بشكل باهر، لا سيما في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أهمية تمكين المتطوعين، ودعمهم الدائم، انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية دورهم الحيوي، وليكونوا مصدر إلهام مجتمعي نتطلع من خلاله إلى العالمية والمستقبل.