فارس المزروعي يلتقي مسؤولاً إيطالياً

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اللواء ماركو موكي رئيس الإدارة الثالث في القيادة العامة لسلاح الكارابنيري وذلك على هامش معرض «آيدكس 2021» المقام حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وبحث معاليه والضيف الإيطالي عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الصديقين لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون. كما بحث الجانبان فتح آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا واستخدام التطورات التقنية الحديثة التي تخدم المجال الشرطي العصري.

وتطرق الحديث حول معرض آيدكس وما يمثله من منصة دولية مهمة تتيح للمعنيين الاطلاع على التوجهات الدفاعية الجديدة، وتعزز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية.

حضر اللقاء العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي.

ورافق الضيف الإيطالي، العقيد أنطونيو بودا رئيس قسم التسليح الكارابينيري والمقدم ركن رافائيلي ريفولا نائب ملحق الدفاع الإيطالي ضابط ارتباط الدرك.