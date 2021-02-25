«توازن» تدعم شركة لتطوير وتصنيع تقنية إنتاج الماء من الهواء

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس التوازن الاقتصادي - والذي يضطلع بدور أساسي في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة تروس سيز الهندسية، مذكرة للتفاهم تهدف لدعم خطط الشركة لتطوير تقنيات إنتاج الماء من الهواء، بغرض استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية. وتتميز هذه التقنية لشركة سيز السويسرية - والحاصلة على أكثر من أربع براءات اختراع - بتطورها التكنولوجي، واستخدامها أحدث التقنيات الهندسية لإنتاج المياه من الهواء.

وقع المذكرة كل من زعل زايد المنصوري المدير التنفيذي للتطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي، وعلي الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة تروس سيز الهندسية في جناح المجلس بمعرضي أبوظبي الدولي للدفاع (آيدكس 2021) والدفاع البحري (نافدكس 2021) واللذين أقيما بأبوظبي.

وسيقوم مجلس التوازن الاقتصادي بموجب المذكرة، بدعم الخطط الطموحة لشركة تروس سيز الهندسية لإنشاء وتصنيع مولدات إنتاج المياه من الهواء للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركة سيز السويسرية.

وقال زعل زايد المنصوري، عقب التوقيع: إن الاتفاقية تنبع من التزام مجلس التوازن الاقتصادي بدعم وتمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الدفاعية والأمنية، وتطوير قدراتها للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، قال علي الكثيري: فخورون بالدعم الذي نتلقاه من توازن، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستساهم في تمكين الشركة من تطوير قدراتها وإمكانياتها في تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، تلبي الاحتياجات الأساسية لعملائها المدنيين والعسكريين. وأوضح أن التقنيات الجديدة للشركة تقوم على تطوير مولدات لإنتاج الماء من الهواء بالتعاون مع الشركة السويسرية سيز، حيث يمكن استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية كاشفاً عن أن الشركة تخطط لإنتاج 3.000 مولد بسعة 30 لتراً في اليوم لكل واحد خلال الأعوام الخمسة القادمة.