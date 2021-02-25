محمد بن راشد: صناعتنا الدفاعية في مضمار المنافسة العالمية

أبوظبي (وام)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن اعتزازه بالنجاح اللافت الذي حققه معرض «آيدكس» في نسخته الخامسة عشرة رغم كل الظروف المستجدة التي أفرزتها جائحة كورونا وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والتواصل الإنساني والاجتماعي بين البشر، وذلك بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

محمد بن راشد خلال الجولة وفي الصورة محمد البواردي (الصور من وام)

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فريق العمل الوطني الذي نظم وأدار وأشرف على تسيير شؤون هذا الحدث العالمي بجميع مراحله، وصولاً إلى إسدال الستار على فعالياته وصولاً إلى الهدف الذي تتوج بالنجاح الباهر الذي حققه المعرض أكان لجهة الدول والشركات المشاركة أم لعدد الزوار وحجم الصفقات التجارية التي تم إبرامها بين الشركات والجهات المعنية من الإمارات ودول أخرى.

وقال سموه: هذا النجاح الذي تحقق لم يأت من فراغ، بل هو نتاج جهد ومثابرة وكفاءة فريق عمل وطني مؤهل وكفء يقوده أخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن زايد الذي يتابع شخصياً جميع الاستعدادات والترتيبات الخاصة بأية مناسبة أو فعالية أو مشروع وطني يقام على أرض دولتنا العزيزة، ويدعم شبابنا بتوجيهاته وآرائه السديدة، ويبعث فيهم روح العطاء والإبداع في أي عمل يقومون به خدمة للوطن وإعلاء لرايته، وتعزيزاً لسمعته الطيبة وقيمه الإنسانية النبيلة.

جاء ذلك، لدى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أمس معرضي «آيدكس ونافدكس» في العاصمة أبوظبي في يومه الأخير.

وعبر «تويتر»، قال سموه: «خلال زيارتي اليوم (أمس) لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس) والدفاع البحري (نافديكس).. أكثر من 60 دولة و900 شركة في أبوظبي لاستعراض تكنولوجيا الدفاع والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والاستقرار.. نجاح الحدث نجاح للإمارات.. وصناعتنا الدفاعية الوطنية وضعت قدمها في مضمار المنافسة العالمية».

وتجول سموه في مختلف أجنحة وردهات وقاعات المعرض الذي استضافه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى خمسة أيام مستهلاً سموه جولته بالتوقف عند منصة عرض شركة «كاليدوس» الإماراتية وشاهد طائرة من تصنيع الشركة الوطنية، واستمع من القائمين على المنصة إلى إيجاز حول تقنيات الطائرة، والمهام التي يمكن أن تقوم بها ومكوناتها الهندسية والتقنية، والتي تم تصنيعها بأيد إماراتية بالكامل.

ثم توجه سموه إلى منصة عرض شركة «إيدج» ومجموعة «سينغوليت» الإماراتية الأميركية الإسرائيلية المشتركة، واطلع على أبرز منتجاتها من التقنيات العسكرية الدفاعية التي يشارك فيها خبراء من الدول الثلاث.

وتوقف سموه في ختام جولته عند منصة شركة حافلات الوطنية، وشاهد نموذجاً لمركبة إسعاف ميدانية من إنتاج الشركة، واستمع من مسؤولي الشركة إلى شرح عن المركبة ومكوناتها والتقنيات المستخدمة في صناعتها ومهامها الميدانية في إسعاف وعلاج المصابين.

رافق سموه في الجولة، معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب عدد من المرافقين والعسكريين والقائمين على المعرض.