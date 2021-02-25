البواردي: نجاح لافت لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»

أبوظبي (وام )

قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة زار فيها عدداً من الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وأكد معاليه خلال جولته على تميز معرضي آيدكس ونافدكس هذا العام في عرض آخر التطورات، واستقطاب كبرى الشركات العالمية لتشارك بأحدث منتجاتها من أنظمة ومعدات، وفرصة مهمة للتعرف على أحدث ما أنتجته الشركات العالمية.

وفي ختام جولته، أثنى معاليه على مستوى تنظيم المعرضين اللذين حققا نجاحاً ملحوظاً ونمواً هائلاً منذ انطلاقهما وحتى اليوم، ودورهما الفاعل في التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا.