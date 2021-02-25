وفاة شقيقين مواطنين في حادث تدهور مركبتهما على طريق الإمارات

رأس الخيمة ( الاتحاد) - توفي شقيقان مواطنان (27 عاماً، و17 عاماً)، اليوم الخميس، إثر حادث انحراف وتدهور مركبتهما على الطريق الدائري "الإمارات العابر" باتجاه شمل.

وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة إنه في تمام الساعة 5:00 من عصر اليوم تلقت غرفة عمليات الشرطة بلاغاً عن وقوع حادث انحراف وتدهور مركبة على شارع الإمارات ‏ نتج عنه وفاة شخص وإصابة الآخر بإصابة بليغة.

وأضاف أن دوريات الشرطة والإسعاف الوطني هرعت على وجه السرعة إلى موقع الحادث الذي تبين أنه وقع نتيجة فقدان السائق الذي كان يرافقه شقيقه السيطرة على عجلة القيادة مما أدى إلى انحراف المركبة وتدهورها عدة مرات، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى والمصاب إلى المستشفى حيث توفي الآخر لاحقاً متأثراً بالإصابات البليغة التي تعرض لها جراء هذا الحادث المؤسف.

ودعا النقبي قائدي المركبات إلى الانتباه أثناء القيادة مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية حفاظاً على سلامتهم من مثل هذه الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.