تفاهم بين «كيبلكورب» و«أطلس» مع ساسموس الهندية

أبوظبي (الاتحاد)

جرى أمس، التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية ضمت شركة كيبلكورب وأطلس للاتصالات - وكلتاهما عضو في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية - مع شركة ساسموس الهندية والرائدة في تصنيع أنظمة كوابل التوصيل الكهربائية والمرئي. وذلك بجناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2021)، حيث وقع على المذكرة كل من راشد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة كيبلكورب وسامر جمول، العضو المنتدب لشركة أطلس وتشاندرا شيكار، العضو المنتدب لشركة ساسموس.

وتنص المذكرة على تعاون الشركات الثلاث في إقامة مشاريع مستقبلية وكذلك في إقامة منشأة تصنيعية بمجمع توازن الصناعي في أبوظبي.

وعقب التوقيع، عبر مطر علي الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية عن سعادته بالاتفاق الذي ضم شركتين عضوتين بالمجلس مع شركة ساسموس، مشيراً إلى أن الاتفاق يلبي أحد أهم أهداف المجلس والمتمثل في تسهيل الشراكات بين الشركات الدفاعية الإماراتية والمؤسسات العالمية الرائدة.