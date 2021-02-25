«القوات البرية» تعتزم شراء آليات غير مأهولة من «مراكب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن نيتها للتعاقد على شراء عدد من الآليات غير المأهولة «آجيما»، التي تتضمن منظومة وتقنيات شركة «مراكب» إحدى الشركات التابعة لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية؛ وذلك لتنضم إلى الخدمة ضمن آليات القوات البرية، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتطويرها بشكل مستمر لتحسين مزاياها وقدراتها العملية. وقال العقيد الطيار سلطان الكعبي، عضو مجلس إدارة شركة «مراكب»: نحن فخورون بثقة القوات المسلحة بكفاءات وقدرات شركة «مراكب» ومنتجاتها المبتكرة، التي أصبحت تضاهي منتجات وأنظمة كبريات الشركات العالمية العاملة في تطوير القطاعات الاستراتيجية. وأوضح أن الآلية المسيرة التي تنتجها الشركة تتميز بالعديد من القدرات والتقنيات والأنظمة المتطورة التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات العملياتية للقوات البرية، مثل إمكانية تركيب منصات أسلحة ذات أعيرة مختلفة مع كاميرات حرارية، بالإضافة إلى قدرتها الفائقة على العوم في المياه، لافتاً إلى أن العديد من الدول تسعى لامتلاك وتطوير مثل هذه الآليات والتقنيات المستقبلية المتطورة.

وأكد الكعبي أن الشركة ستواصل عملها الدؤوب لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها الرئيسيين، وعلى رأسهم القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال باسل شحيبر الرئيس التنفيذي لشركة «مراكب»: إن إتمام مثل هذه الصفقة سيعزز من إمكانيات الشركة، وسيمكنها من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من الناحية الإنتاجية، متوقعاً أن تساهم هذه الصفقة في وصول منتجات الشركة إلى أسواق إقليمية ودولية في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن الشركة طورت العديد من طرازات القوارب السطحية الغير مأهولة ذات التطبيقات الدفاعية والتجارية المختلفة، إضافة لتدشينها أجهزة متطورة في مجال تحويل القوارب التقليدية إلى قوارب غير مأهولة ومحطات للقيادة والتحكم.