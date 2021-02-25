خلال «نافدكس 2021».. الكشف عن 4 قوارب إماراتية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «مجموعة ستريت» الإماراتية، أمس، عن إطلاق أربعة قوارب تم تصميمها وبناؤها بشكل كامل في الإمارات.

وقال غيرمان جوتوروف، رئيس مجلس الإدارة: «فخورون بعرض جودة وخبرة «مجموعة ستريت»، من خلال القوارب الأربعة التي تعرض لأول مرة خلال معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021»، وتشمل الإصدارات الجديدة القارب PB - 850، و HC - 9، و AB - 950، و LC-1040»، والتي تتميز بعدة خصائص من حيث الشرعة والكفاءة. وأضاف: «نقدم خالص الشكر والتقدير إلى حكومة الإمارات التي تدير بنجاح هذا المعرض العالمي منبئة بمرحلة التعافي من أزمة جائحة «كوفيد - 19»، ونثني على الجهود المبذولة وبروتوكول الأمان المتبعة التي سمحت لنا بمقابلة عملائنا وشركائنا وأصدقائنا وجهاً لوجه مرة أخرى. وتشارك «مجموعة ستريت» الإماراتية منذ العام 2009 بمعرض آيدكس، مما يدل على العلاقات الوثيقة مع إدارة المعرض، ونفخر بكونها الراعي الماسي الحصري لنسخة «آيدكس 2021».