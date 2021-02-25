تأسيس منشأة للتصنيع بالطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن الاقتصادي، اتفاقية تعاون مع الشركة الأسترالية «تيتوميك»، بهدف تقييم إمكانية تأسيس مشروع مشترك بين الطرفين لإنشاء خط تصنيع محلي يستخدم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة، ويوفر عبرها منتجات النطاق الصناعي تركز بشكل أساسي على صناعات الطيران والدفاع والنفط والغاز والتعدين في الإمارات. ستستخدم المنشأة الجديدة أحدث التقنيات للتصنيع والإنتاج باستخدام سبائك معدنية عالية الجودة، منها التيتانيوم، في عدة تطبيقات صناعية. كذلك ستشكل منشأة الطباعة والتصنيع ثلاثي الأبعاد مركز توزيع وخدمات ما بعد البيع لمنتجات تيتوميك. تُعرف تيتوميك كشركة عامة أسترالية مدرجة تستخدم تقنية حاصلة على براءة اختراع للطباعة ثلاثية الأبعاد تتميز بتقليل الانبعاثات الكربونية، والأتمتة، وكذلك تمتلك خبرات في مجال المواد المتخصصة لتقديم منتجات عالية الأداء وحلول للتحديات الهندسية المعقدة. وقع مذكرة التفاهم الدكتور أندرياس شوير رئيس مجلس إدارة شركة تيتوميك، ومحمد مصبح المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع لدى صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية.