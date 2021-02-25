«الدفاع» توقع مذكرة تفاهم مع تنزانيا

أبوظبي (وام)

وقع مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع، والفريق الركن يعقوب حسن محمد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية التنزانية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري بين الإمارات، وتنزانيا الاتحادية. وأكد وكيل وزارة الدفاع أن توقيع المذكرة سيساهم بشكل فعّال في تعزيز علاقات التعاون، والعمل المشترك في المجال العسكري بين البلدين بهدف رفع القدرات العسكرية. وأكد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية التنزانية أهمية الشراكة مع الإمارات في مختلف مجالات التعاون العسكري، وأثنى على مستوى تنظيم «آيدكس» هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم.