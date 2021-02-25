النائب العام المساعد بدبي: «التقاضي عن بُعد» ريادة قضائية

آمنة الكتبي (دبي)

فازت النيابة العامة في دبي بجائزة «الإمارات تبتكر 2021»، عن فئة أفضل آلية عمل «عن بُعد» عن مبادرتها المبتكرة «التقاضي عن بُعد»، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم وتسهيل التقاضي، واختصار إجراءاته وإزالة العوائق، لاسيما تلك الناجمة عن تحديات جائحة «كوفيد- 19».

‏وقال المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد بدبي: إن مبادرة «التقاضي عن بُعد» تعد منظومة تجمع بين شركاء القطاع القضائي؛ النيابة العامة وشرطة دبي ومحاكم دبي، وتتمثل باستخدام تقنية الاتصال «عن بُعد» في إجراءات النيابة العامة والقيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي، المرتبطة بالتحقيقات، وإجراء المحاكمات دون حضور الأطراف للجهات الثلاث، حيث تم تنفيذ هذه المبادرة خلال عامي «2019 – 2020».

وأشار المطوع إلى أن النيابة العامة طبقت مشروع «التقاضي عن بُعد» بابتكار جذري وريادي على مستوى دولة الإمارات والعالم العربي، من خلال نظام إلكتروني مبتكر صممته بجهود داخلية، يقوم على التسجيل والتخزين والاحتفاظ بكافة المعاملات المنجزة، عوضاً عن الطريقة التقليدية التي تتطلب حضور الأطراف ومثولهم أمام عضو النيابة، وتوثيق المحاضر دون توقيعات.

‏وأكد ‏النائب العام المساعد بأن النيابة العامة في دبي تسعى دائماً للريادة في مجال الابتكار والتطوير، وقد ضاعفت جهودها في السنوات الأخيرة لتبني أحدث الابتكارات وتطويع التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية المتّبعة، لخدمة العمل القضائي، بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في هذا الإطار، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، ودعم توجهات حكومة دبي لتكون إمارة دبي من أذكى المدن في العالم.