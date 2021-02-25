محمد المري: أدوات مبتكرة و«سفر ذكي»

دبي (الاتحاد)

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن مشروع «السفر الذكي»، الذي حصلت به على جائزة «الإمارات تبتكر» ضمن فئة أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات، ساهم بأحداث نقلة نوعية في تعزيز تجربة المسافر باستخدام أفضل الأدوات المبتكرة تطوراً في العالم.

وقال اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي: «نهدي هذا الفوز لدولة الإمارات التي تستحق منا العمل بجد وعدم التوقف عن الحلم في الوصول إلى القمة». وأشار إلى أن الفكرة «مشروع السفر الذكي» جاءت تطبيقاً عملياً لأفكار ومقترحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أعلن سموه مؤخراً بدء تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص للتأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية. وقال المري: «نأمل أن يعيش المسافر رحلة فريدة لم يألفها من قبل في أي من مطارات العالم، فقط ثوان معدودة لا تتجاوز نحو 9 ثوان، ويكون أنهى كل إجراءاته عبر بصمة العين والوجه من دون أي مستندات أو أوراق أو جواز، ودون شك لن نكتفي بل سنواصل وضع حلول وابتكارات ذكية في هذا القطاع الحيوي».

من جانبه، أكد العقيد عبدالصمد حسين، نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل بإقامة دبي: «نحن سعداء لحصول الإدارة العامة على هذه الجائزة ضمن فئة أفضل ابتكار، والتي تعد ثمرة من ثمار جهودها في ترجمة توجيهات حكومة دولة الإمارات، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».