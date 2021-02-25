«العدل» تفوز بجائزة أفضل آلية عمل عن بُعد

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حصلت وزارة العدل على جائزة أفضل آلية عمل عن بُعد عن نظامها الزواج عن بُعد، وذلك ضمن جائزة الإمارات تبتكر التي تترجم توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها، وتحتفي بالابتكارات التي أسهمت في تعزيز جهود الدولة لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشاد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، بدعم القيادة الرشيدة اللامحدود لقطاع العدل في الدولة، مؤكداً حرص الوزارة على اعتماد شعار التميز في الابتكار في المرحلة القادمة، واستمرار سباق التميز في جميع قطاعات العدل، وقال النقبي إننا نعمل منذ فترة طويلة على ترسيخ منهجية وممارسات الابتكار لاستكشاف آفاق مستقبلية واعدة تعزز الريادة والتميز في العمل القانوني والقضائي، وتطوير المنظومة القضائية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم خدمات استباقية متميزة في محاكم الدولة. وأكد الدكتور عبدالله سليمان الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة العدل، أن «نظام الزواج عن بُعد» جاء ضمن جهود وزارة العدل في تعزيز استمرارية الأعمال في ظل جائحة كورونا، ولا سيما في الخدمات الحيوية التي تقدمها المحاكم الشرعية الاتحادية المرتبطة بخدمة الزواج. وأضاف أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في تقديم خدمة الزواج عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، من خلال توفير نظام إلكتروني ذكي متاح على موقع الوزارة، وتطبيقات الهاتف المحمول.