«صحة دبي» تنفذ 7700 زيارة تفتيشية

دبي (الاتحاد)

نفذت هيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي أكثر من 7700 زيارة تفتيشية ميدانية على مختلف المنشآت الصحية في الإمارة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، في ظل استمرارية القطاع الصحي بتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للحالات المرضية، بحسب الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بـ«الهيئة». وقال الدكتور الملا، إن المخالفات تنوعت بين عدم قيام المنشأة الصحية باتباع الأسس والتعليمات التي دعت إليها هيئة الصحة بدبي كإجراء احترازي، وغياب الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي في المنشأة، وغيرها.