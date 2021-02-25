رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتكليف عمر السويدي بمهام وكيل «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»

أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً اتحادياً بتكليف عمر أحمد صوينع السويدي بمهام وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ولعمر السويدي إنجازات مهنية مهمة خلال مسيرة عمله، خصوصاً في سياسات توطين سلاسل الإمداد والتوريد الحيوية من ضمن تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة، ودعم مبادرات التوطين في القطاع الخاص على النحو الذي أسهم في دفع التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وخاصة من خلال الشراكات الاستراتيجية ومشاريع عملاقة للاستثمار والتطوير في مجال الطاقة.

عمر السويدي

وقبل التحاقه بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شغل السويدي خلال عمله السابق عدة مناصب قيادية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، منها رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة مؤخراً، ورئيس دائرة المكتب التنفيذي، ومدير دائرة إدارة الغاز، ونائب مدير دائرة الاستراتيجية والتنسيق، ومدير إدارة الأنشطة البرية (الاستكشاف والإنتاج)، وترأس كذلك لجنة المسؤولية المجتمعية المؤسسية.

وسيقود السويدي من خلال خبراته التراكمية وعلاقاته الوطيدة بالقطاعين الحكومي والخاص حزمة من الخطط والمبادرات لدعم وتمكين وتطوير الصناعة الإماراتية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني وتمكين المؤسسات الصناعية (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة). وحصل السويدي على شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الجيولوجية من جامعة كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة.