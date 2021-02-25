محمد بن راشد: الإمارات الـ17 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة والأولى إقليمياً في التأثير

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة 17 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة والأولى إقليمياً في التأثير.

كما حلت الإمارات ضمن أفضل 15 دولة في العالم في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

جاء ذلك في تقرير مؤشر القوة الناعمة الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للقوة الناعمة 2021، ووفق استطلاع للرأي شمل 77 ألف شخص في 105 دول.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه على تويتر، «جاءت الإمارات وفق المؤشر العالمي للقوة الناعمة في المرتبة التاسعة عالمياً في اهتمام العالم إعلامياً بشؤونها متقدمة 8 مراتب عن العام السابق. وصنفها الجمهور الدولي ضمن العشرة الأوائل عالمياً في استقرار الاقتصاد والأمن والأمان وتأثيرها الدبلوماسي العالمي».

وكتب سموه «نريد أن نرسل رسالة للجميع بأن دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع كافة الشعوب.. ومستمرة في نسج علاقات إيجابية اقتصادياً وتنموياً مع الجميع.. ومستمرة في احتضان ثقافات العالم.. لأننا لسنا دولة في العالم.. بل العالم في دولة».