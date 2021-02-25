"الصحة": تقديم 5,846,036 جرعة من لقاح كورونا حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 84,573 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,846,036 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 59.11 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.