محمد بن راشد: حب أهل الكويت محفور في قلوبنا

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأهل الكويت العيد الوطني الـ60.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «نبارك لأهلنا في الكويت العيد الوطني الـ60.. نبارك لأمير الكويت الشيخ نواف الصباح العز والاستقرار والرخاء الذي تعيشه بلاده الحبيبة. 60 معلماً إماراتياً أضاء بهذه المناسبة.. وستبقى إضاءات الكويت جزءاً من وطننا..وسيبقى حب أهلها محفوراً في قلوبنا.. حفظ الله الكويت».