عمار النعيمي يطلع على نتائج «النضج الإحصائي»

عجمان (وام)

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على نتائج مؤشر النضج الإحصائي في دورته الأولى، والذي يعد أحد المؤشرات الاستراتيجية التي أطلقها سموه في عام 2020، وذلك بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

وقد حقّقت دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية مستوى النضج الإحصائي، والذي يمثل التزام الجهة كلياً بتطبيق كافة المعايير الرئيسة، وصنفت خمس جهات حكومية في مستوى التطوير، كما صنفت خمس جهات حكومية أخرى في مستوى التأسيس.

وأكد الدكتور سعيد سيف المطروشي تعاظم اهتمام الحكومات الحديثة بالنضج الإحصائي، باعتباره أحد الركائز الرئيسة لاتخاذ القرارات واستشراف المستقبل، والتي هي من أساسيات عمل المجلس التنفيذي لدعم خطط وبرامج الحكومة وصياغة الاستراتيجيات وصنع السياسات الحكومية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي أنه وفقاً لنتائج التقييم فقد حققت إمارة عجمان «مستوى التطوير» في تصنيف المؤشر العام للنضج الإحصائي، والذي يمثل مستوى التزام متوسطاً في تطبيق متطلبات المعايير الرئيسة، المتمثلة في إلاطار التنظيمي والتشغيلي لإدارة البيانات وتوفير البيانات وإتاحتها، وتطبيق متطلبات جودة البيانات.