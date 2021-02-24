سفير الدولة يبحث تعزيز التعاون مع أندورا

أندورا لا فيلا (وام)

التقى ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية وسفير الدولة غير المقيم لدى إمارة أندورا، معالي ماريا أوباش فونت، وزيرة خارجية أندورا، في مقر الحكومة بالعاصمة أندورا لا فيلا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أهمية تفعيل وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن الاستعداد الدائم لتفعيل وتعزيز اللقاءات بين الجانبين، والعمل على تقوية أواصر الروابط الثقافية والاقتصادية بين الشعبين.

من جانبها، أكدت معالي وزير خارجية أندورا أهمية استمرار العمل من أجل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون البرلماني، وأطلعت سفير الدولة على التوجهات التي تسعى حكومة بلادها إلى تحقيقها خلال هذه الفترة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدة أهمية مشاركة إمارة أندورا في إكسبو 2020 دبي في تحقيق هذه التوجهات والتعريف بأندورا، والترويج لها في مختلف المجالات.