سفارة الدولة بموسكو تشارك في «عيد حماة الوطن»

موسكو (وام)

شاركت سفارة دولة الإمارات في موسكو الشعب الروسي احتفالاته بمناسبة عيد حماة الوطن.

وقام الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية وأعضاء السفارة بهذه المناسبة، بزيارة حديقة باتريوت العسكرية الوطنية، واطلعوا على مقتنيات المتحف من الآليات والمعدات العسكرية البرية والبحرية والجوية التي استخدمت في الحروب العالمية. وقدمت سفارة الدولة في موسكو التهنئة إلى قيادة وحكومة وشعب روسيا الاتحادية، بمناسبة عيد حماة الوطن «يوم المدافع عن الوطن». وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير بعيد حماة الوطن الذي يعود بجذوره إلى عام 1918 وكان يسمى سابقاً بيوم الجيش والأسطول الأحمر.