مناقشة موضوع التلاحم الأسري

أبوظبي (الاتحاد)

شارك أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، الذي عقدته عن بُعد لمناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة.

وأشادت اللجنة بمبادرة مشاركة أعضاء البرلمان الإماراتي للأطفال في اجتماعات لجان المجلس الوطني الاتحادي للتعرف من قرب على اختصاصات المجلس وإجراءاته في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، مثمنين أهمية دور البرلماني الذي أنشئ بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتماشياً مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل، وتعزيز مشاركتهم في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع، كون هؤلاء الأطفال هم مستقبل العمل البرلماني في الدولة، وهذه المبادرة تتسق مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتهدف إلى إعداد جيل متمكن وفاعل في المشاركة السياسة وتدعم خطى القيادة الرشيدة في استدامة وتطوير مفاصل الدولة.

كافةحضر الاجتماع أعضاء اللجنة هند حميد بن هندي العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد بن عمير المهيري، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد النايلي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، كما حضرها من أعضاء المجلس سعادة كل من صابرين حسن اليماحي، ومريم ماجد بن ثنيه.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي: إن اللجنة عقدت اجتماعها لمناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، بمشاركة أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، وحرصت على التحاور معهم، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم بشأن استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز تلاحمها ومعرفة التحديات التي تواجهها وآثارها على الطفل، منوهاً بأن الأعضاء شاركوا بفعالية في الموضوع، وطرحوا عدداً من التوصيات ذات العلاقة بحقوق الطفل في الأسرة والمجتمع.