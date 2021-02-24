فارس المزروعي يبحث التعاون مع سريلانكا

أبوظبي (وام)

بحث معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس»، و«نافدكس» 2021 مع اللواء سينارث باندارا رئيس أركان الجيش السيريلانكي، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في مختلف المرتبطة بتنظيم المعارض والفعاليات.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» الآلية المتبعة في تنظيم المعارض الدولية الكبرى، بحجم معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، والتحديات التي ترافقها خلال مراحل التحضير والإعداد، وصولاً إلى بدء استقبال الضيوف والزوار على الأرض. وسلط الجانبان الضوء على سبل الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية، مع التركيز على تبادل المعرفة بشكل عام من الخبرات في تنظيم المعارض والفعاليات، والتعاون الدولي ومع مختلف الأطراف المعنية في تصميم الفعاليات، والبرامج على اختلاف أحجامها ومستوياتها.