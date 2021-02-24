«أبوظبي لبناء السفن» تعقد شراكة مع «نوفامارين»

أبوظبي (الاتحاد)

‭‬وقعت ‬شركة ‬أبوظبي ‬لبناء ‬السفن، ‬الشركة ‬الرائدة ‬إقليمياً ‬في ‬مجال ‬بناء ‬السفن ‬الحربية ‬والتجارية ‬وإصلاحها ‬وصيانتها ‬وإعادة ‬تجهيزها ‬وتحويلها، أمس ‬اتفاقية ‬متبادلة ‬مع ‬«نوفامارين»، ‬الشركة ‬العالمية ‬الرائدة ‬في ‬تصنيع ‬وبناء ‬القوارب ‬ذات ‬الخصائص ‬الفريدة. ‬وبموجب ‬الاتفاقية، ‬ستقوم ‬«أبوظبي ‬لبناء ‬السفن» ‬بتصميم ‬قوارب ‬صلبة ‬قابلة ‬للنفخ ‬ذات ‬علامة ‬تجارية ‬مشتركة ‬وتصنيعها ‬وتسويقها ‬في ‬دولة ‬الإمارات، ‬بينما ‬ستتولى ‬«نوفامارين» ‬تسويق ‬سفن ‬أبوظبي ‬لبناء ‬السفن ‬في ‬أوروبا.

ووقع الاتفاقية الاستراتيجية دافيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن وفرانشيسكو بيرو، الرئيس التنفيذي لشركة نوفامارين، على هامش معرض الدفاع البحري (نافدكس 2021)، الذي ينعقد جنباً إلى جنب مع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2021) حتى 25 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».