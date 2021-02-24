20.053 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس» في 4 أيام

أبوظبي (الاتحاد)

قال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان نحو 20.053 مليار درهم.

وبلغت قيمة الصفقات الخارجية في اليوم الرابع 720 مليون درهم، تمثل 34% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 1.420 مليار درهم بنسبة 66%، بينما توزعت العقود على 6 شركات خارجية، و18 شركة محلية.

وشهد يوم أمس، إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 24 صفقة بقيمة 2.140 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت مع شركة «‏‏‏Nexter Systems» لتوفير قطع الغيار للدبابة لوكليرك لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 92.9 مليون درهم، وشركة «‏‏‏NORCONSULT TELEMATICS»‏‏‏ لتقديم خدمات استشارية لصالح مديرية القيادة والسيطرة بقيمة 35.5 مليون درهم، وشركة «‏‏‏Adil Textiles Private Limited»‏‏‏ لشراء شباك التمويه لصالح القوات المسلحة بقيمة 92.6 مليون درهم، و«‏‏‏NORTHSTAR AVIATION»‏‏‏ لشراء طائرة من نوع BELL407 MRH وتطوير طائرات من نفس النوع لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 224 مليون درهم، وشركة «‏‏‏JUNGHANS»‏‏‏ لشراء فيوز نوع FBM-21 لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 90.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «‏‏‏DIGITAL GLOBE»‏‏‏ لتجديد عقد استئجار أقمار التصوير الفضائي وصيانة نظام الاستقبال والتدريب لصالح مركز الاستطلاع الفضائي بقيمة 184.3 مليون درهم.

وقالت المقدم طيار سارة الحجري، إن العقود الخارجية تضمنت التعاقد مع شركة «‏‏‏MP3 International Trading»‏‏‏ لشراء مكملات الذخائر عيار 155 ملم لصالح القوات البرية بقيمة 41 مليون درهم، وبارج للذخائر لشراء قنابل MK-82 وقنابلMK-81 لصالح القوات الجوية بقيمة 94.8 مليون درهم، وشركة «‏‏‏Abu Dhabi Autonomous System Investments» لشراء نظام طائرات من دون طيار ومنصات الإطلاق ووحدات التحكم الأرضية لصالح قيادة حرس الرئاسة بقيمة 55.128 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات المحلية في اليوم الرابع أيضاً توقيع اتفاقية مع شركة «‏‏‏International Golden Group» لشراء أسلحة وذخائر لصالح القوات المسلحة بقيمة 485 مليون درهم، والتعاقد مع آمروك لشراء أجهزة ADTE لتطوير طائرات الميراج لصالح القوات الجوية بـ117.8 مليون درهم، والتعاقد مع «Lima Aviation» لتزويد طائرات بلاك هوك بنظام مكافحة الحرائق لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 52.7 مليون درهم.