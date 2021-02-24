الكويت.. «للسلام وطن»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «للسلام وطن»، تحتفل الكويت، بعيدها الوطني الـ 60، والذكرى الثلاثين للتحرير، والذي يأتي هذا العام في ظل قيادة أمير البلاد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وتشارك الإمارات، شقيقتها الكويت الاحتفالات بعيدها الوطني، في ظل علاقات متينة أرسى دعائمها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه.

وانطلاقاً من وحدة التاريخ والمصير المشترك، يواصل المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، لتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.