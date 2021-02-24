شراكة بين «إيرباص» وأطلس للاتصالات

أبوظبي ( الاتحاد)

وقّعت إيرباص وأطلس للاتصالات، إحدى الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتكاملة والحلول الأمنية، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها، اتفاقية شراكة استراتيجية على هامش فعاليات آيدكس 2021، للجمع بين الخبرة المحلّية والعالمية للشركتين، والنهوض بمستويات التعاون بين وكالات السلامة العامة في أبوظبي.

ومن شأن هذا التعاون تحقيق التكامل بين حلول تاكتيلون آغنت، وإيفرس مان باك، وتاكتيلون دابات المقدمة من إيرباص، وحلول أطلس للاتصالات المبتكرة في تطبيقات الدفاع والأمن. ويجمع تاكتيلون آغنت بين الميّزات الخاصة بمستخدمي محطات الراديو والأجهزة الذكية، ما يتيح إمكانية المشاركة الفورية للصوت، والبيانات، ومقاطع الفيديو، ومعلومات الموقع. ومع تاكتيلون آغنت، تتيح حقيبة إيفرس مان باك التكتيكية المحمولة، والتي تعمل بشبكة الاتصالات LTE، خدمات الصوت والفيديو، وتمنح المستخدمين ارتباطاً مباشراً بالمقرّ الرئيسي لغرف العمليات.

وبفضل خاصّية التجوال الهجين، يزوّد جهاز تاكتيلون دابات من إيرباص المستخدمين بإمكانية التبديل بين شبكتي تيترا أو LTE، حسب التوافر.