«إيدج» تطلق برنامجاً للتحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والمتخصصة في قطاع الدفاع ومجالات أخرى، أمس، عقداً مع شركة «إس إيه بي» الرائدة في برمجيات تطبيقات الشركات، وذلك بهدف تسريع وتيرة جهود التحول الرقمي المستمرة ودعم نمو المجموعة، وستتمكن «إيدج» عبر استخدام حلول «إس إيه بي» من تعزيز سلاسة عملياتها، واكتساب نظرة شاملة على شركاتها، والاستفادة من إمكانية اتخاذ القرار في الوقت الحقيقي حول عملياتها الإدارية الخلفية، ومتطلبات المصانع في أي زمان ومكان.

وقام رضا نيدهك، نائب رئيس البرامج الاستراتيجية في «إيدج»، وزكريا حلتوت المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي الإمارات»، بتوقيع اتفاقية شراكة التحول الرقمي. وجرت مراسم التوقيع في جناح «إيدج» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»2021، التي تجري حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من 21 حتى 25 فبراير. وحضر توقيع الاتفاقية كل من توماس زيمرر نائب رئيس التحول الرقمي في «ايدج»، وتوماس فيستر نائب الرئيس الأول ورئيس الخدمات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «إس إيه بي».

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «إيدج»: «تشكل هذه الاتفاقية خطوة هامة في مسيرتنا نحول التحول الرقمي، الذي من المتوقع أن يغير بشكل جذري طريقة عملنا في ايدج، وأن يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية على كافة المستويات في المجموعة.

من جانبه، قال لوكا موتشيك، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة «إس إيه بي»: «ستشكل عملية التحول الرقمي لمجموعة إيدج، من خلال حلول إس إيه بي دراسة حالة فريدة من نوعها ستدعم مستويات جديدة من الابتكار في المجموعة. وستقوم إس إيه بي بتسخير أفضل الممارسات العالمية، لتمكين مجموعة إيدج من أن تصبح مؤسسة ذكية، وقادرة على إرساء معايير عالمية جديدة في قطاعها».