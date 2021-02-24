«الياه سات» تدخل شراكات استراتيجية

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» -مشغل الأقمار الصناعية الرائد عالمياً ومقرها دولة الإمارات- أن وحدة «الياه سات للخدمات الحكومية» ذراع الياه سات الخاص بالخدمات الحكومية، وقّعت مذكرتي تفاهم مع كل من شركة «نمر» مصنّع الآليات العسكرية القتالية المدولبة، وشركة «إل 3 هاريس تكنولوجيز»، خلال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» بأبوظبي، وذلك في إطار حرص «الياه سات» على تعزيز ريادتها كمزوّد لحلول الاتصالات أثناء الحركة «COTM» عبر الأقمار الصناعية للأنظمة المركّبة على المركبات الدفاعية الأرضية.

وتؤكد مذكرتا التفاهم مع «نمر» و«إل 3 هاريس تكنولوجيز» على التزام «الياه سات» بتقديم خدمات متميزة لتلبية احتياجات عملائها والمجتمعات التي تخدمها، كما تمهد مذكرتا التفاهم الطريق أمام «الياه سات» وشركائها التكنولوجيين لتوفير باقة حصرية من الخدمات في المجالات الدفاعية والحكومية المدنية، إضافة إلى الصيانة الدورية والدعم الفني على مدار الساعة.

وتمنح هذه الحلول الجاهزة للتركيب فرصاً عديدة للمستخدمين في المجالات الدفاعية، وتدعم مجموعة واسعة من التطبيقات الأرضية تتراوح بين «القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع» إلى عمليات ضبط الحدود والمراقبة عن بعد، وبالأخص التغطيات الخارجة عن نطاق التغطية «BLoS».

كما تتيح حلول «الياه سات» للاتصالات أثناء الحركة «COTM» قابلية تعقب المركبات ومراقبة وضعيتها، وإنشاء شبكات مغلقة ومؤمنة للاتصالات الصوتية والبيانات، والتوسع التكتيكي لمجال موجات الراديو عبر بروتوكول إنترنت الأقمار الصناعية، إلى جانب البث الآمن للفيديوهات كاملة الحركة والمعلومات المستلمة من أجهزة المركبات، لتقديم لقطات مصورة مباشرة واستخدامها في مختلف التطبيقات.

وتسعى «الياه سات» لتقديم خدمات اتصالات متكاملة وقابلة للتخصيص والتشغيل المتبادل، لعملائها في المجال العسكري والدفاع المدني، وذلك من خلال شراكاتها مع «نمر» و«إل 3 هاريس تكنولوجيز».