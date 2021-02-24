«أمرك» تتعاون مع «لاندمارك الخليج» لتطوير القدرات العسكرية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «أمرك»، المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في المنطقة، مذكرة تفاهم مع شركة «لاندمارك الخليج لإدارة الاستشارات»، الشركة المسجلة في أبوظبي والمزودة المتكاملة للاستشارات والتدريب والمتخصصة في دعم التدريب العسكري والاستشارات التقنية في البيئات الآمنة والحساسة.

ووقع الاتفاقية كل من حارب الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، ومايكل جونز مدير عام شركة «لاندمارك الخليج»، وذلك بحضور ممثلين عن الشركتين. وجرى التوقيع على هامش «آيدكس 2021».

ووفقاً لشروط الاتفاقية، تهدف الشركتان إلى تعزيز نطاق وجودة الخدمات المقدمة للكوادر العسكرية والدفاعية وتحسين الجاهزية الدفاعية للإمارات. كما تسعى «أمرك» من خلال الشراكة مع شركة رائدة في التدريب العسكري وخدمات دعم المهام الحساسة، إلى تعزيز قدرات قسم التدريب التقني التابع لها.