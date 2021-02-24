مشروعات تقنية متطورة لطلبة جامعة الإمارات في آيدكس

العين (الاتحاد)

سجلت جامعة الإمارات حضوراً مميزاً في معرض «آيدكس ونافدكس2021»، من خلال عرض مشاريع بحثية وابتكارات مميزة في مجالات علوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات والطائرات دون طيار والبلوك تشين وإنترنت الأشياء.

وحول مشروع «نظام آلي لمراقبة الجودة الصناعية عالي الدقة يستخدم أجهزة ومعدات ذكية للمكونات العسكرية والفضائية والصناعية بوساطة AM Technology، أشار الدكتور وليد أحمد من كلية الهندسة، إلى أن هذا المشروع يركز على تصميم وتصنيع نظام آلي ومحوسب لمراقبة الجودة، ونظام باستخدام تركيبات وتركيبات ذكية ومبتكرة، باستخدام تقنية التصنيع المضافة، والتي تلبي المعايير الإلزامية والحاسمة للصناعات العسكرية والفضائية، وشارك في المشروع المهندس مثنى عزيز، ولطيفة علي اليبهوني، وميثة عبيد الشامسي، ومريم خلفان النعيمي من جامعة الإمارات.

كما قدم فريق بحثي من كلية الهندسة مشروع تصميم وبناء واختبار محرك صاروخي صلب /‏‏ هجين باستخدام وقود صلب جديد من الكتلة الحيوية»، قاده الدكتور محمد يونس سليم وفريقه البحثي من الطلبة الخريجين المهندسة أسماء النيادي، وسارة حمد السعدي، ونورة محمد علي، وصالح محمد بادي، بالإضافة إلى المهندس محمد سيد، وهو مشروع الطلاب المتخرجين وقد تم تصميمه وبناؤه - لأول مرة في دولة الإمارات - نموذجاً أولياً لصاروخ يعمل بالوقود الصلب يمكنه حرق الوقود الصلب القياسي مثل«HTPB: متعدد البوتادين المنتهي بالهيدروكسيل» والأكسدة الصلبة أو غيرها.