«الإمارات تبتكر» يضيء البوابات الذكية لطرق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بثت شرطة أبوظبي هاشتاق (#الإمارات_تبتكر) على شاشات البوابات الذكية في إمارة أبوظبي، تزامناً مع انطلاق أسبوع الابتكار في الدولة، تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021». وأشادت بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها وتشجيعها على الابتكار باعتباره ثروة مستدامة، وأساساً لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل، من خلال مبادرات تقدم حلولاً للتحديات بأساليب مبتكرة.

وأكدت حرصها على مواكبة التطور، وترسيخ منهجية وممارسات الابتكار لاستكشاف آفاق مستقبلية واعدة تعزز الريادة والتميز للعمل الشرطي والأمني.

وأوضحت أن أسبوع الابتكار يحفز ذوي الأفكار الخلاقة، مع مساعي الدولة وبشكل حثيث ومستمر إلى تعزيز قدراتها في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار لتخريج أجيال جديدة من المواهب المواكبة للتطلعات الطموحة ومواكبة المتغيرات السريعة في العالم، مع سباق الإمارات في مسيرة التطور نحو المستقبل.