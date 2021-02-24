«أكاديمية أبوظبي الحكومية» تنظّم «الذكاء الاصطناعي»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظّمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، بالتعاون مع IMD ملتقى «الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي» أمس، بحضور قرابة 150 مشاركاً من مختلف القطاعات والجهات في أبوظبي، وذلك ضمن إطار مشاركتها بفعاليات أسبوع الابتكار في الإمارات العربية المتحدة.

وتناول الملتقى كيفية «تطبيق مفهومي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في القطاعين العام والخاص»، وشارك في العرض كل من الدكتور آميت جوشي أستاذ الذكاء الاصطناعي والتحليلات واستراتيجية التسويق، والدكتور مارك غريفين أستاذ الابتكار والاستراتيجية،. وتم التطرق في الملتقى إلى أمثلة واقعية عن كيفية استخدام الصين لهذين المجالين وفعاليتهما في تحقيق الابتكار.