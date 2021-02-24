«أبوظبي للإسكان» تشارك في «الإمارات تبتكر 2021»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للإسكان في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، هذا الحدث السنوي البارز الذي يستهدف ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية، وذلك من خلال استعراضها لمشروعين مهمين، هما: أتمتة العمليات باستخدام تكنولوجيا الروبوتات، وقسيمتي.

ويُمثل المشروع الأول، أتمتة العمليات باستخدام تكنولوجيا الروبوتات، نقلة نوعية في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام تكنولوجيا الروبوتات في تقديم الخدمات، حيث يُعَد المشروع أحد أهم الأنظمة التقنية التي اعتمدتها الهيئة في تطوير وتحسين خدماتها وخلق قيمة مضافة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين.