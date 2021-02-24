صندوق الوطن يطلق «المبرمج الصغير»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن المباشرة في تنفيذ مسابقة تنكر «المبرمج الصغير» والتي تتم بدعم من شركة الدار العقارية، ضمن سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت لعام 2021 وترمي إلى رفع الحافزية التي تقود الطلبة إلى الإبداع والتمكين في مجال البرمجة، وتقوم شركة «كود هب للخدمات التعليمية» بتدريب الطلاب، ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عاماً، على أساسيات المسابقة وشرح محتواها بطريقة ممتعة باستخدام منصة تنكر العالمية، بما يسهم في إيجاد جيل متسلح بلغة العصر قادر على صناعة مستقبل مشرق للدولة في هذا المجال الحيوي.

ويشارك بالمسابقة أكثر من 400 طالب وطالبة والتي ستبدأ تصفياتها بتاريخ 27/‏2/‏2021، وذلك ضمن ثلاث مراحل رئيسية هي: مرحلة بناء الكفاءات وفيها يتم توفير المواد التعليمية للطلاب لتنمية مهاراتهم في مجال البرمجة وتصميم الألعاب الإلكترونية حسب الفئة العمرية المشاركة، وتأهيلهم للمسابقة النهائية، مرحلة تصفيات النصف النهائي وفيها يقوم المتسابق بالدخول على المنصة المخصصة للمشروع والبدء في تصميم وبرمجة مشروعه الخاص، ومن ثم تقوم لجنة تحكيم داخلية بتقييم المشروع بناءً على معايير محددة، مرحلة التصفيات النهائية وفيها يتم مشاركة المشروع النهائي مع لجنة تحكيم خارجية مكونة من ممثلي الوزارة وشخصيات ذات خلفية تقنية للتقييم حسب معايير التقييم المحددة لكل فئة عمرية. وقد نظم صندوق الوطن بالتعاون مع الوزارة جلسة تعريفية افتراضية للمشاركين بتاريخ 13 فبراير 2021، تم خلالها تقديم نبذة عن البرنامج وأهمية البرمجة بشكل عام والمراحل الرئيسية.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم: إن هذه المسابقة هي نتاج رؤية مشتركة، وتشكل أحد مجالات التعاون المثمر بين الوزارة وصندوق وطن، حيث تجمعنا شراكة استراتيجية غايتها تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل متسلح بأفضل العلوم، ومتمكن من مهارات العصر، والعمل على الاستثمار في قدراته، ليكون باستطاعته تحقيق تطلعات الوطن وطموحاته واستدامة منجزاته ومقدراته.

من جانبه، قال أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: نفخر بتعاوننا مع وزارة التربية والتعليم وبدعم شركة الدار العقارية في تنظيم هذه المسابقة، والتي تأتي ضمن الجهود التي يقوم بها صندوق الوطن لاستكشاف أفضل المواهب في مجال البرمجة ضمن مجموعة من المبادرات والمسابقات المتخصصة.