«بيئة أبوظبي» تطلق ميثاق الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة البيئة - أبوظبي، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، فعاليات التي تهدف إلى توعية الموظفين بأهمية الابتكار، وتم إطلاق ميثاق الابتكار واستشراف المستقبل لهيئة البيئة - أبوظبي، والذي جاء استناداً على ميثاق الابتكار الحكومي، حيث قامت الهيئة بتوقيع الميثاق، والذي يهدف إلى تخصيص الكوادر البشرية الوطنية الكفؤة والمؤهلة لإدارة الإبداع والابتكار.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «يعد شهر الإمارات للابتكار بمثابة منصّة تحفيزية وتشجيعية للتنافس على تقديم الأفضل والأجدر بمخاطبة المستقبل، الذي صار حاضراً بكل معنى الكلمة كأسلوب حياة في دولة الإمارات، ونحرص كهيئة البيئة - أبوظبي على المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، لإيماننا أن الابتكار هو رهاننا لضمان استدامة مستقبلنا».