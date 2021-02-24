إنجاز 80 معاملة تسليم مخططات لمستحقي مساكن الدفعة الثانية في مدينة محمد بن زايد بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد) - كشف المهندس محمد الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة عن إنجاز 80 معاملة تسليم مخططات وخرائط لمستحقي المساكن الجديدة ضمن الدفعة الثانية بمدينة محمد بن زايد السكنية في منطقة الحيل والانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بها، وذلك بإدخال المرافق الحيوية كافة من كهرباء ومياه واتصالات وغيرها، إليها قبل تسليم المساكن.

وأشار الأفخم إلى أن البلدية ستستمر في إنجاز معاملات تسليم المخططات خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أنه ضمن المرحلة الثانية لتسليم مساكن المدينة التي تستهدف 1100 مسكن، بالتعاون مع لجنة مبادرات رئيس الدولة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، المساكن عن طريق القرعة في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة كخطوة أولى لاستلام المستفيدين لمساكنهم.

ولفت إلى أنه أثناء عملية توزيع المساكن قد تم مراعاة التلاحم المجتمعي والقرابة الأسرية للمستفيدين، بحيث تقع مساكن الأرامل والمطلقات بالقرب من منازل أقاربهن، وتكون مساكن الإخوة أو الأقارب متقاربة، وذلك حفاظاً على أواصر العلاقات الأسرية.