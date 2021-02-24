اختتام «تأهيل المدمنين» بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

اختتمت في جامعة الشارقة فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي الأول «مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين: تجارب عملية مقاربات علمية» والذي استمرت فعالياته ليومين، ونظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، عبر منصة «زووم» من خلال عرض 50 ورقة علمية موزعة على سبع جلسات عمل.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، قدم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة الشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر، مؤكداً أهمية الموضوع الذي طرحه المؤتمر في دورته الحالية وأن جامعة الشارقة، بما لديها من مراكز ومعاهد بحثية متطورة تستطيع أن يكون لها الدور الحيوي في متابعة وتنفيذ التوصيات العلمية التي خرج بها المؤتمر، وأن تصبح تلك التوصيات مجالاً خصباً للبحث العلمي وطلبة الدراسات العليا بالجامعة في تناولها من الناحية البحثية والأكاديمية، بالتعاون والإشراف المشترك مع المختصين والخبراء من الجهات المختلفة.