التعليم والمعرفة تطلق حملة «أبطالنا الخارقون في العلوم»

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مبادرة توعوية مبتكرة لطلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي تحت شعار «أبطالنا الخارقون في العلوم»، وذلك بهدف إلهام الأجيال القادمة من المبتكرين وتعزيز طموحاتهم العلمية، من خلال تعريفهم ببعض النماذج المشرفة من الباحثين الإماراتيين، وذلك بالتوازي مع احتفال الدولة بشهر الابتكار 2021 (الإمارات تبتكر).

وتعاونت الدائرة مع مختلف المدارس الخاصة ومدارس الشراكات في أبوظبي لتسليط الضوء على أربعة باحثين إماراتيين من مجالات علمية مختلفة، حيث تضم قائمة الباحثين ضمن مبادرة «أبطالنا الخارقون في العلوم» كلاً من: المهندسة ريم المرزوقي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات، والتي تعتبر قدوةً ومصدر إلهامٍ مهم لجميع الطلبة المهتمين بمجالات الهندسة، خاصةً أنها أول عالمة إماراتية تحصل على براءة اختراع في تصميم سيارة يمكن قيادتها دون استخدام اليدين لخدمة أصحاب الهمم، إلى جانب اختيارها ضمن أكثر 50 سيدة مؤثرة في العالم العربي.

كما تضم الدكتور فيصل المرزوقي، الحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة متعددة التخصصات، وأول شخص يحصل على شهادة الدكتوراه من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. يتخصص فيصل المرزوقي في مجالات تحلية المياه وتقنية النانو، إلى جانب أبحاثه المكثّفة في مجالات السوائل، حيث حصل على جائزة لونزا عن أبحاثه في السوائل الأيونية وتحديد الطاقات السطحية.

وتضم أيضاً الدكتور أحمد المهيري: الحاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا والمتخصص في مجال ميكانيكا الكم والثقوب السوداء والفيزياء النظرية، إلى جانب كونه باحثاً حاصلاً على جائزة نيوهوريزون في الفيزياء عن بحثه في مجال الثقوب السوداء.

وتضم أيضا الدكتورة حبيبة الصفار: إحدى عباقرة الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والحاصلة على درجة الدكتوراه في الطب الجنائي من جامعة أستراليا الغربية. وتشتهر الدكتورة حبيبة الصفار بدورها المحوري في تحديد الجين المسؤول عن انتشار مرض السكري من النوع الثاني بين الإماراتيين.

من جانبها، قالت الدكتورة منى العامري مدير البرامج الإثرائية بإدارة الإثراء وتدخل الشراكات التعليمية بدائرة التعليم والمعرفة: «نحرص في دائرة التعليم والمعرفة على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تسهم في تمكين أجيال المستقبل ومساعدتهم في الوصول إلى كامل طموحاتهم. ونفخر في الإمارات بالقاعدة الواسعة التي نحتضنها من الباحثين والعلماء المتميّزين والحاصلين على أرقى الشهادات والجوائز العلمية في مجالات البحث العلمي، ولهذا فقد أطلقنا حملة ’أبطالنا الخارقون في العلوم‘ بالتعاون مع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، بهدف تسليط الضوء على علمائنا الإماراتيين، إيماناً منا بأن بناء الجيل التالي من الباحثين والعلماء يبدأ منذ مراحل التعليم المبكرة».

وعلى مدار شهرٍ كامل بدءاً من 21 فبراير، خصصت المدارس أسبوعاً كاملاً لتسليط الضوء على أحد الأبطال الخارقين وتوعية الطلبة بإنجازاتهم وأبحاثهم، ومناقشة المجالات العلمية التي يتخصصون بها.

ولمساعدة المدارس في تسليط الضوء على هؤلاء الباحثين، أرسلت الدائرة لجميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات في أبوظبي ملفاً تعليمياً متكاملاً يتضمن ملصقات مبتكرة تسلط الضوء على الباحثين ومجالات عملهم وأبرز ابتكاراتهم وإنجازاتهم العلمية، إلى جانب خطط دروس مقترحة لمساعدة المعلمين في تحفيز النقاشات بين الطلبة حول الباحثين والمواضيع العلمية التي يتخصصون بها. وتم تخصيص هذه الأدوات التفاعلية بشكلٍ مخصص يلبي المستوى المعرفي والتعليمي لطلبة الحلقات الأولى والثانية والثالثة.

كما دعت الدائرة الطلبة والمعلمين إلى التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أثناء استخدامهم وتفاعلهم مع مجموعة الأدوات التعليمية ومشاركتها مع حساب الدائرة على انستجرام (@ADEK_INSTA)، واستخدام الفلتر المخصص الذي طورته الدائرة للاحتفاء بالباحثين، مع تشجيع الجميع على نشر الصورة أو المقطع باستخدام الوسم #أبطال_العلوم_الخارقون_أبوظبي و#الإمارات_تبتكر.