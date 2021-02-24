صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير غداً الخميس

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المعاشات التقاعدية لشهر فبراير الجاري سيتم صرفها غداً الخميس.

وتبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر 593 مليوناً و865 ألفاً و496 درهماً، مقارنة بنحو /502/ مليون و/396/ ألفاً و/268/ درهماً في فبراير الماضي، بزيادة قدرها /91/ مليوناً و/469/ ألفاً و/228/ درهماً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف يبلغ /41,494/ مستفيداً، مقارنة بنحو /40,048/ في فبراير الماضي، بزيادة قدرها /1,446/ مستفيداً.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات: يظل المعاش التقاعدي الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، باعتباره يؤمن دخلاً ثابتاً للمؤمن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد التقاعد، مضيفة بأن هناك مسؤولية مشتركة بين «الهيئة» والمؤمن عليه في تحقيق نظام التأمين الاجتماعي لأهدافه، فمن جانب يسهم استمرار المؤمن عليه في العمل لأطول فترة ممكنه في زيادة الموارد التأمينية للهيئة ممثلة في الاشتراكات التي تقوم «الهيئة» من جانب آخر باستثمارها بالشكل الأمثل من أجل توفير أفضل المنافع التأمينية له عند التقاعد.

جدير بالذكر أن هذه النفقات تشمل المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم /7/ لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير «الهيئة» ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.



